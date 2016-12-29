Бойовики здійснили спробу штурму поблизу н.п.Крута Балка

“Вчора після обіду у Ясинуватському районі поблизу населеного пункту Крута Балка ворог вдався до штурмових дій, але наші бійці встояли. Після напружених 30 хвилин бою наступ було відбито”, — повідомив він.

Єдиною спокійною ділянкою на донецькому напрямку минулої доби був донецький аеропорт. Противник не полишає спроб покращити свої позиції в районі Світлодарської дуги, обстріли на тут вчора сумарно тривали близько 6 годин, застосовували важке озброєня та випустив близько 50 мінометних снарядів.

На решті ділянок ворог використовував переважнно стрілецьку зброю та гранатомети.

Всього минулої доби, як і добою раніше, на донецькому напрямку зафіковано 15 ворожих обстрілів, 3 із застосування важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 28 на 29 грудня, в зоні проведення АТО загинуло двоє військових, ще двоє отримали поранення.