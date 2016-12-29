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Боевики предприняли попытку штурма вблизи н.п. Крутая Балка

Боевики предприняли попытку штурма вблизи н.п. Крутая Балка

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. За прошедшие сутки враг предпринял попытку штурма позиций украинских военных в Ясиноватском районе, вблизи н.п. Крутая Балка. Об этом во время брифинга сказал Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Вчера после обеда в Ясиноватском районе вблизи населенного пункта Крутая Балка враг предпринял штурмовые действия, но наши бойцы устояли. После напряженных 30 минут боя наступление было отбито", - сообщил он.

Единственным спокойным участком на донецком направлении за прошедшие сутки был донецкий аэропорт. Противник не оставляет попыток улучшить свои позиции в районе Светлодарской дуги, обстрелы здесь вчера суммарно длились около 6 часов, применял тяжелые вооружения и выпустил около 50 минометных снарядов.

На остальных участках враг использовал в основном стрелковое оружие и гранатометы.

Всего за минувшие сутки, как и сутками ранее, на донецком направлении зафиковано 15 вражеских обстрелов, 3 с применением тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 28 на 29 декабря, в зоне проведения АТО погибли два военных, еще двое получили ранения.

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