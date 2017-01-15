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Бойовики здійснили потужний обстріл Кримського зі 152-міліметрової артилерії

Бойовики здійснили потужний обстріл Кримського зі 152-міліметрової артилерії

Київ • УНН

 • 7194 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Минулої доби на Луганщині бойовики випустили по українських позиціях понад 130 мін та снарядів, зокрема зі 120- та 152-міліметрової артилерії, причому більшість обстрілів припала на Кримське. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Противник різко збільшив кількість та потужність обстрілів з важкого озброєння. Противник застосовував міномети та гармати на Бахмутській трасі та у Новозванівці. По наших позиціях випущено понад 130 мін та снарядів. 3/4 з цих божприпасів припало на Кримське, причому цей обстріл був надзвичайно потужним — він тривав лише 30 хвилин, таким чином, з боку НЗФ стріляли щонайменше 1 батарею з мінометів 120 мм та 1 батарею 152 мм”, — розповів він.

Найбільше обстрілів вчора було, як і раніше, у Попаснянському районі. Також противник порушив режим тиші у Станиці Луганській та Лобачевому.

Всього за минулу добу на луганському напрямку сталося 12 ворожих обстрілів, зокрема половина — з важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, учора, 15 січня, на Донбасі внаслідок бойових дій загинув український військовий, ще троє зазнали поранень.

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