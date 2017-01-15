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Боевики обстреляли Крымское из 152-миллиметровой артиллерии

Боевики обстреляли Крымское из 152-миллиметровой артиллерии

Киев • УНН

 • 7194 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. За минувшие сутки в Луганской области боевики выпустили по украинским позициям более 130 мин и снарядов, в том числе из 120- и 152-миллиметровой артиллерии, причем большинство обстрелов пришлось на Крымское. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Противник резко увеличил количество и мощность обстрелов из тяжелого вооружения. Противник применял минометы и пушки на Бахмутский трассе и в Новозвановке. По нашим позициям выпущено более 130 мин и снарядов. 3/4 этих обстрелов пришлось на Крымское, причем этот обстрел был очень мощным - он длился всего 30 минут, таким образом, со стороны НВФ стреляли не менее 1 батареи из минометов 120 мм и 1 батареи 152 мм", - рассказал он.

Больше всего обстрелов вчера было по-прежнему, в Попаснянском районе. Также противник нарушил режим тишины в Станице Луганской и Лобачево.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 12 вражеских обстрелов, в частности половина - из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, вчера, 15 января, на Донбассе в результате боевых действий погиб украинский военный, еще трое получили ранения.

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