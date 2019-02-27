Бойовики здійснили низку обстрілів на Донбасі, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Протягом доби противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, чотири рази застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями і витративши 32 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 мм. У результаті обстрілів один військовий був поранений, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Протягом поточної доби противник сім разів обстріляв позиції наших військ, чотири рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями і витративши 32 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 мм. Також по позиціях наших захисників чотири рази було виконано пуски керованих ракет. Зафіксовано діяльність снайпера противника", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-центру, в результаті обстрілів один наш захисник був поранений.
"Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових, зазначили у прес-центрі.
Нагадаємо, 26 лютого російські бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому дев'ять разів застосовувалося озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.