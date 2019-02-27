Боевики совершили ряд обстрелов на Донбассе, ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В течение суток противник семь раз обстрелял позиции Объединенных сил, четыре раза применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями и потратив 32 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. В результате обстрелов один военный был ранен, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток противник семь раз обстрелял позиции наших войск, четыре раза применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями и потратив 32 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также по позициям наших защитников четыре раза были выполнены пуски управляемых ракет. Зафиксировано деятельность снайпера противника", - говорится в сообщении.
По информации пресс-центра, в результате обстрелов один наш защитник был ранен.
"Подразделения, на которые осуществляли огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ со штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, отметили в пресс-центре.
Напомним, 26 февраля российские боевики 11 раз открывали огонь по позициям войск Объединенных сил. При этом девять раз применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями.