Бойовики здійснили чотири обстріли на луганському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Минулої доби бойовики здійснили чотири обстріли на луганському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Російсько-окупаційні війська вчора здійснили два обстріли Катеринівки, зокрема один мінометний. Ще по одному інциденту сталось на станції Донець, що поблизу Станиці Луганської, та в Новозванівці", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу на донецькому напрямку відбулось 20 обстрілів.