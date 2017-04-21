Бойовики здійснили чотири обстріли на луганському напрямку

"Російсько-окупаційні війська вчора здійснили два обстріли Катеринівки, зокрема один мінометний. Ще по одному інциденту сталось на станції Донець, що поблизу Станиці Луганської, та в Новозванівці", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, за минулу добу на донецькому напрямку відбулось 20 обстрілів.