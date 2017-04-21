Боевики совершили четыре обстрела на луганском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики осуществили четыре обстрела на луганском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Российско-оккупационные войска вчера совершили два обстрелы Катериновки, в том числе один минометный. Еще по одному инцидента произошло на станции Донец, вблизи Станицы Луганской, и в Новозвановке", - сообщил он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 20 обстрелов.