Боевики совершили четыре обстрела на луганском направлении

"Российско-оккупационные войска вчера совершили два обстрелы Катериновки, в том числе один минометный. Еще по одному инцидента произошло на станции Донец, вблизи Станицы Луганской, и в Новозвановке", - сообщил он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 20 обстрелов.