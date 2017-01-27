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Бойовики здійснили 36 обстрілів з початку доби - штаб

Бойовики здійснили 36 обстрілів з початку доби - штаб

Київ • УНН

 • 7658 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО бойовики здійснили 36 обстрілів по позиціям українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 36 обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, на маріупольському напрямку по Лебединському вогонь вела 122 міліметрова артилерія, а також танк та 82 міліметрові міномети противника. По Широкиному - 120 та 82 міліметрові міномети. Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне, Новотроїцьке, Березове, Талаківку та Широкине бойовики обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї. По Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вів і снайпер.

Натомість на донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли Зайцеве та Луганське, а з мінометів різних калібрів обстріляли Авдіївку та Троїцьке.

На луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів бойовики обстріляли Новозванівку. З мінометів та гранатометів – Троїцьке, Новозванівку, Кримське та Новоолександрівку.

Як повідомляв УНН, бойовики випустили більше 80 мін на донецькому напрямку.

Українські Національні Новини

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