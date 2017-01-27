Бойовики здійснили 36 обстрілів з початку доби - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО бойовики здійснили 36 обстрілів по позиціям українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Загалом зафіксовано 36 обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, на маріупольському напрямку по Лебединському вогонь вела 122 міліметрова артилерія, а також танк та 82 міліметрові міномети противника. По Широкиному - 120 та 82 міліметрові міномети. Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне, Новотроїцьке, Березове, Талаківку та Широкине бойовики обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї. По Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вів і снайпер.
Натомість на донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли Зайцеве та Луганське, а з мінометів різних калібрів обстріляли Авдіївку та Троїцьке.
На луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів бойовики обстріляли Новозванівку. З мінометів та гранатометів – Троїцьке, Новозванівку, Кримське та Новоолександрівку.
Як повідомляв УНН, бойовики випустили більше 80 мін на донецькому напрямку.