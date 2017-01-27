Боевики совершили 36 обстрелов с начала суток - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО боевики совершили 36 обстрелов по позициям украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В целом зафиксировано 36 обстрелов", - говорится в сообщении.
Отмечается, на мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122 миллиметровая артиллерия, а также танк и 82 миллиметровые минометы противника. По Широкино - 120 и 82 миллиметровые минометы. Павлополь, Гнутово, Лебединский, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковка и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово огонь вел и снайпер.
Зато на донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров обстреляли Авдеевку и Троицкое.
На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов боевики обстреляли Новозвановка. С минометов и гранатометов - Троицкое, Новозвановка, Крымское и Новоалександровка.
Как сообщал УНН, боевики выпустили более 80 мин на донецком направлении.