Бойовики здійснили 17 обстрілів на донецькому напрямку - А.Лисенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. За минулу добу на донецькому напрямку в зоні АТО сталося 17 ворожих обстрілів, зокрема три - з важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів, 3 із них – із важкого озброєння", - розповів він.
Також А.Лисенко зазначив, що минулої доби на донецькому напрямку в районі Світлодарської дуги бойові дії велися у Троїцькому між 17 та 19 годинами.
"Бойовики там двічі відкривали вогонь із мінометів. Горлівський периметр – там зафіксовано два ворожих обстріли. Це, зокрема, у Зайцевому", - зазначив він.
У районі Авдіївки, як зазначив А.Лисенко, окупанти активізувалися вже після 20 години.
"Попри те, що противник не застосовував важке озброєння, вогонь, що вівся одразу з двох майданчиків, не вщухав протягом 3 годин", - зазначив він.
Нагадаємо, найгарячішою точкою на Луганщині минулої доби було Кримське.