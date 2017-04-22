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Бойовики здійснили 17 обстрілів на донецькому напрямку - А.Лисенко

Бойовики здійснили 17 обстрілів на донецькому напрямку - А.Лисенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. За минулу добу на донецькому напрямку в зоні АТО сталося 17 ворожих обстрілів, зокрема три - з важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

"Всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів, 3 із них – із важкого озброєння", - розповів він.

Також А.Лисенко зазначив, що минулої доби на донецькому напрямку в районі Світлодарської дуги бойові дії велися у Троїцькому між 17 та 19 годинами.

"Бойовики там двічі відкривали вогонь із мінометів. Горлівський периметр – там зафіксовано два ворожих обстріли. Це, зокрема, у Зайцевому", - зазначив він.

У районі Авдіївки, як зазначив А.Лисенко, окупанти активізувалися вже після 20 години.

"Попри те, що противник не застосовував важке озброєння, вогонь, що вівся одразу з двох майданчиків, не вщухав протягом 3 годин", - зазначив він.

Нагадаємо, найгарячішою точкою на Луганщині минулої доби було Кримське.

Українські Національні Новини

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