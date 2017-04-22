Боевики совершили 17 обстрелов на донецком направлении - А.Лысенко

"Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 17 вражеских обстрелов, 3 из них - из тяжелого вооружения", - рассказал он.

Также А.Лысенко отметил, что за минувшие сутки на донецком направлении в районе Светлодарской дуги боевые действия велись в Троицком между 17 и 19 часами.

"Боевики там дважды открывали огонь из минометов. Горловский периметр - там зафиксировано два вражеских обстрела. Это, в частности, в Зайцево", - отметил он.

В районе Авдеевки, как отметил А.Лысенко, оккупанты активизировались уже после 20 часов.

"Несмотря на то, что противник не применял тяжелое вооружение, огонь, который велся сразу с двух площадок, не утихал в течение трех часов", - отметил он.

Напомним, горячей точкой в Луганськой области за прошедшие сутки было Крымское.