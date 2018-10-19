Бойовики здійснили 10 обстрілів на Донбасі, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня внаслідок обстрілів було поранено одного українського військовослужбовця на Донбасі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру Об’єднаних сил у Facebook.
“Упродовж поточної доби ворог 10 разів порушив режим припинення вогню, три з них — з застосуванням озброєння забороненого Мінськими домовленостями... Внаслідок обстрілів, на Донецькому напрямку, поранено одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил”, — зазначили у прес-центрі.
За інформацією Об’єднаних сил, противник вів прицільний вогонь з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу активність ворога зафіксовано поблизу Авдіївки, де для коригування вогню він використовував БПЛА.
“Pосійсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Авдіївка, Гнутове та Лебединське”, — уточнили у штабі.
У штабі Об’днаних сил наголосили, що у разі загрози життю та здоров’ю особового складу командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому бойовики двічі застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.