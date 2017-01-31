Бойовики збираються евакуювати жителів Макіївки, залякуючи “наступом” українських військових - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Бойовики організовують евакуацію місцевих жителів Макіївки, залякуючи населення атакою українських військових. Про це в коментарі УНН повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін.
“У Макіївці бойовики збираються евакуювати людей. У зв’язку з тим, що вони щось вигадують. Так само, як вони декілька днів розповідали про те, що українські військові будуть атакувати з „Градів“. І самі вже ведуть три дні вогонь з „Градів“. Це звичайна провокація з їхнього боку”, — зазначив Л.Матюхін.
Як повідомляв УНН, бойовики з метою дискредитації Збройних сил України під виглядом українських військ ведуть обстріли по населених пунктах на підконтрольній їм територій.