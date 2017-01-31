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Боевики собираются эвакуировать жителей Макеевки, запугивая "наступлением" украинских военных - штаб

Боевики собираются эвакуировать жителей Макеевки, запугивая "наступлением" украинских военных - штаб

Киев • УНН

 • 18756 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Боевики организуют эвакуацию местных жителей Макеевки, запугивая население атакой украинских военных. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин.

"В Макеевке боевики собираются эвакуировать людей. В связи с тем, что они что-то придумывают. Так же, как они несколько дней рассказывали о том, что украинские военные будут атаковать из "Градов". И сами уже ведут три дня огонь из "Градов". Это обычная провокация с их стороны", - отметил Л.Матюхин.

Как сообщал УНН, боевики с целью дискредитации Вооруженных сил Украины под видом украинских войск ведут обстрелы по населенным пунктам на подконтрольной им территории.

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