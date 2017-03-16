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Бойовики застосували важке озброєння по всіх напрямках на Донбасі - штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня бойовики обстрілювали позиції сил АТО на всіх напрямках з активним використанням великокаліберного озброєння, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО в Facebook.

Так, на Маріупольському напрямку неподалік Новотроїцького бойовики обстрілювали опорні пункти з гранатометів, БМП та мінометів калібру 120 мм, а поруч Водяного – зі 122 мм артустановок. Позиції біля Красногорівки накрили мінометами калібру 82 мм, Гнутового – з СПГ та кулеметів, Широкине зі стрілецької зброї.

У той же час, на Донецькому напрямку під вогонь артилерії калібру 122 та мінометів потрапили позиції поряд Троїцького.

"Захисників Авдіївки обстрілювали з мінометів калібру 82, поруч Кам’янки - з 120 мм мінометів, а Зайцевого – з СПГ та мінометів калібру 82 мм. В районі Новгородського та Авдіївки активно діяли ворожі снайпери", - зазначили в штабі АТО.

Також на луганському напрямку під вогнем мінометів калібру 120 мм опинились позиції в районі Кримського, поруч Новозванівки з СПГ і стрілецької зброї, а біля Новоолександрівки з великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв УНН, з початку доби, 16 березня бойовики на Донбасі 35 разів обстріляли сили АТО.

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