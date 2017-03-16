Боевики применили тяжелое вооружение по всем направлениям на Донбассе - штаб

Так, на Мариупольском направлении неподалеку Новотроицкого боевики обстреливали опорные пункты из гранатометов, БМП и минометов калибра 120 мм, а рядом с Водяным - с 122 мм артустановок. Позиции у Красногоровки накрыли минометами калибра 82 мм, Гнутово - с СПГ и пулеметов, Широкино из стрелкового оружия.

В то же время, на Донецком направлении под огонь артиллерии калибра 122 и минометов попали позиции рядом Троицкого.

"Защитников Авдеевки обстреливали из минометов калибра 82, рядом Каменки - с 120 мм минометов, а Зайцево - с СПГ и минометов калибра 82 мм. В районе Новгородского и Авдеевки активно действовали вражеские снайперы", - отметили в штабе АТО.

Также на луганском направлении под огнем минометов калибра 120 мм оказались позиции в районе Крымского, рядом Новозвановка с СПГ и стрелкового оружия, а у Новоалександровки из крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал УНН, с начала суток, 16 марта боевики на Донбассе 35 раз обстреляли силы АТО.