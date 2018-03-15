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Бойовики застосували міномети біля Водяного, втрат немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. З початку доби бойовики двічі обстріляли позиції сил АТО на Донбасі, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

“Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників, зриваючи домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби зафіксовано два обстріли позицій сил АТО... Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське.

На донецькому напрямку окупанти застосували 82-мм міномети по опорних пунктах сил АТО поблизу Водяного.

Нагадаємо, протягом минулої доби з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників.

Українські Національні Новини

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