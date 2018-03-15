Боевики применили минометы возле Водяного, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. С начала суток боевики дважды обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Боевики российско-оккупационных войск продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских защитников, срывая договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано два обстрела позиций сил АТО... В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское.
На донецком направлении оккупанты применили 82-мм минометы по опорным пунктам сил АТО вблизи Водяного.
Напомним, за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск не было зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников.