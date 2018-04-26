Бойовики запровадили пересувні блокпости для перешкоджання потраплянню на об'єкти ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Командування російських окупаційних військ вживає додаткових заходів з приховування фактів порушення Мінських домовленостей та введення в оману громадськості щодо скоєння бойовиками злочинів проти цивільного населення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Зокрема, запроваджено систему рухомих спостережних постів, за допомогою яких оперативно перекриваються можливі під’їзди для представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у райони зберігання забороненого озброєння та на позиції, з яких здійснюються провокаційні обстріли", - сказав Праута.
За його словами, 23 квітня з такої позиції підрозділом 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) т.зв. 1 АК російських окупаційних військ велись провокаційні обстріли будівель місцевих мешканців у смузі відповідальності полку.
Як повідомляв УНН, російсько-окупаційне командування дозволило бойовикам збивати безпілотники ОБСЄ з метою дискредитації сил АТО.