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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Бойовики запровадили пересувні блокпости для перешкоджання потраплянню на об'єкти ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Командування російських окупаційних військ вживає додаткових заходів з приховування фактів порушення Мінських домовленостей та введення в оману громадськості щодо скоєння бойовиками злочинів проти цивільного населення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.

Бойовики запровадили пересувні блокпости для перешкоджання потраплянню на об'єкти ОБСЄ

"Зокрема, запроваджено систему рухомих спостережних постів, за допомогою яких оперативно перекриваються можливі під’їзди для представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у райони зберігання забороненого озброєння та на позиції, з яких здійснюються провокаційні обстріли", - сказав Праута.

За його словами, 23 квітня з такої позиції підрозділом 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) т.зв. 1 АК російських окупаційних військ велись провокаційні обстріли будівель місцевих мешканців у смузі відповідальності полку.

Як повідомляв УНН, російсько-окупаційне командування дозволило бойовикам збивати безпілотники ОБСЄ з метою дискредитації сил АТО.

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