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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики ввели передвижные блокпосты для предотвращения попадания на объекты ОБСЕ

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Командование российских оккупационных войск принимает дополнительные меры по сокрытию фактов нарушения Минских договоренностей и введение в заблуждение общественности о совершении боевиками преступлений против гражданского населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

Боевики ввели передвижные блокпосты для предотвращения попадания на объекты ОБСЕ

"В частности, введена система подвижных наблюдательных постов, с помощью которых оперативно перекрываются возможные подъезды для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районы хранения запрещенного вооружения и на позиции, с которых осуществляются провокационные обстрелы", - сказал Праута.

По его словам, 23 апреля с такой позиции подразделением 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) т.н. 1 АК российских оккупационных войск велись провокационные обстрелы зданий местных жителей в полосе ответственности полка.

Как сообщал УНН, российско-оккупационное командование позволило боевикам сбивать беспилотники ОБСЕ с целью дискредитации сил АТО.

Украинские Национальные Новости

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