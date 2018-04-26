Боевики ввели передвижные блокпосты для предотвращения попадания на объекты ОБСЕ

"В частности, введена система подвижных наблюдательных постов, с помощью которых оперативно перекрываются возможные подъезды для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районы хранения запрещенного вооружения и на позиции, с которых осуществляются провокационные обстрелы", - сказал Праута.



По его словам, 23 апреля с такой позиции подразделением 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) т.н. 1 АК российских оккупационных войск велись провокационные обстрелы зданий местных жителей в полосе ответственности полка.



Как сообщал УНН, российско-оккупационное командование позволило боевикам сбивать беспилотники ОБСЕ с целью дискредитации сил АТО.



