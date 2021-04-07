Бойовики заборонили проїзд патрулю ОБСЄ через блокпост під Донецьком

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"3 квітня на блокпості збройних формувань у населеному пункті Старомихайлівка (непідконтрольний урядові, 15 км на захід від Донецька) очевидно озброєний член збройних формувань не пропустив патруль місії на захід, пояснивши це наказами від командирів", - йдеться у звіті.

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За даними СММ, під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, що цивільні особи й транспортні засоби перетинали його в обох напрямках.

Додамо

Нещодавно члени збройних формувань заборонили проїзд СММ у пункті пропуску поблизу Олександрівки на Донеччині. У посольстві США у Києві відреагували на це, вказавши, що у світлі посиленої напруженості ситуації закликають всі сторони забезпечити СММ безперешкодний доступ.