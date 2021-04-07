Боевики запретили проезд патрулю ОБСЕ через блокпост под Донецком
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Наблюдатели из СММ ОБСЕ вновь столкнулись с ограничением свободы передвижения - на блокпосту вооруженных формирований в районе Старомихайловка Донецкой области. Об этом говорится в очередном отчете миссии в сутки, передает УНН.
Цитата:
"3 апреля на блокпосте вооруженных формирований в населенном пункте Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) явно вооруженный член вооруженных формирований запретил патрулю миссии проезд в западном направлении, сославшись на приказы от своих командиров", - говорится в отчете.
Детали
По данным СММ, во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, что гражданские лица и транспортные средства пересекали его в обоих направлениях.
Добавим
Недавно члены вооруженных формирований запретили проезд СММ в пункте пропуска вблизи Александровки в Донецкой области. В посольстве США в Киеве отреагировали на это, указав, что в свете усиленной напряженности ситуации призывают все стороны обеспечить СММ беспрепятственный доступ.