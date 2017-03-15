Бойовики заборонили предстаникам ОБСЄ розраховуватись гривнею в готелях - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Бойовики не дозволяють представникам місії ОБСЄ у Донецьку розраховуватися за послуги в готелі українською гривнею після “націоналізації” українських підприємств. Про це в інтерв’ю телеканалам заявив президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Результатом конфіскації цих підприємств, куди увійшли і готелі є те, що раніше місія ОБСЄ в Донецьку зупинялися в одному з готелів і платила за послуги, які їй надавалися українською гривнею. Три дні тому їм заборонили платити українською гривнею”, — сказав П.Порошенко.
Він зазначив, що бойовики тепер вимагають розрахунки проводити у російських рублях.
Раніше П.Порошенко заявив, що так звана блокада окупованих територій дала можливість агресору виправдати свої дії щодо визнання так званих паспортів ЛДНР, реєстраційних документів, автомобільних номерів.
Крім того, Президент відзначив, що українські підприємства планувалося використати як базові плацдарми для повернення Донбасу.