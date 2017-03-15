Боевики запретили представителям ОБСЕ рассчитываться гривной в отелях - П.Порошенко

"Результатом конфискации этих предприятий, куда вошли и гостиницы является то, что ранее миссия ОБСЕ в Донецке останавливались в одном из отелей и платила за услуги, которые ей предоставлялись украинской гривной. Три дня назад им запретили платить украинской гривной", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что боевики теперь требуют расчеты проводить в российских рублях.

Ранее П.Порошенко заявил, что так называемая блокада оккупированных территорий позволила агрессору оправдать свои действия по признанию так называемых паспортов ЛДНР, регистрационных документов, автомобильных номеров.

Кроме того, Президент отметил, что украинские предприятия планировалось использовать как базовые плацдармы для возвращения Донбасса.