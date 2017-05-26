Бойовики за добу здійснили 29 обстрілів на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Учора на маріупольському напрямку сталося 29 обстрілів з боку бойовиків, зокрема дев’ять – із важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Одразу після опівночі російсько-окупаційні війська здійснили обстріл району поблизу Волновахи. Бойовиками було випущено 40 снарядів калібром 152 мм. Також протягом ночі ворог провів по одному мінометному обстрілу Красногорівки та Новотроїцького”, — сказав А.Лисенко.
За його словами, між 13-ю та 20-ю годинами бойовики неодноразово відкривали вогонь із легкого озброєння на ділянці фронту Павлопіль — Широкине та в північній частині маріупольського напрямку.
“Після 20 години відновилися обстріли з важкого озброєння. Бойовики відкривали вогонь із танків та мінометів по Красногорівці. Там вони вчергове обстріляли житловий сектор із важкої зброї”, — розповів А.Лисенко.
Також, за його даними, пізно ввечері бойовики здійснили два мінометні обстріли Мар’їнки.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в зоні АТО отримали поранення п’ять військовослужбовців української армії.