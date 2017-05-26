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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики за сутки совершили 29 обстрелов на мариупольском направлении

Киев • УНН

 • 7763 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Вчера на мариупольском направлении произошло 29 обстрелов со стороны боевиков, в том числе девять - из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

Боевики за сутки совершили 29 обстрелов на мариупольском направлении

“Сразу после полуночи российско-оккупационные войска совершили обстрел района вблизи Волновахи. Боевиками было выпущено 40 снарядов калибром 152 мм. Также в течение ночи враг провел по одному минометному обстрелу Красногоровки и Новотроицкого”, - сказал А.Лысенко.

По его словам, между 13-ю и 20-ю часами боевики неоднократно открывали огонь из легкого вооружения на участке фронта Павлополь — Широкино и в северной части мариупольского направлении.

“После 20-ти часов возобновились обстрелы из тяжелого вооружения. Боевики открывали огонь из танков и минометов по Красногоровке. Там они в очередной раз обстреляли жилой сектор с тяжелого оружия”, - рассказал А.Лысенко.

Также, по его данным, поздно вечером боевики совершили два минометных обстрела Марьинки.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения пять военнослужащих украинской армии.

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