Боевики за сутки совершили 29 обстрелов на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Вчера на мариупольском направлении произошло 29 обстрелов со стороны боевиков, в том числе девять - из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
“Сразу после полуночи российско-оккупационные войска совершили обстрел района вблизи Волновахи. Боевиками было выпущено 40 снарядов калибром 152 мм. Также в течение ночи враг провел по одному минометному обстрелу Красногоровки и Новотроицкого”, - сказал А.Лысенко.
По его словам, между 13-ю и 20-ю часами боевики неоднократно открывали огонь из легкого вооружения на участке фронта Павлополь — Широкино и в северной части мариупольского направлении.
“После 20-ти часов возобновились обстрелы из тяжелого вооружения. Боевики открывали огонь из танков и минометов по Красногоровке. Там они в очередной раз обстреляли жилой сектор с тяжелого оружия”, - рассказал А.Лысенко.
Также, по его данным, поздно вечером боевики совершили два минометных обстрела Марьинки.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения пять военнослужащих украинской армии.