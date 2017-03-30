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Бойовики за добу випустили у районі Авдіївки близько 90 мін

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося 30 ворожих обстрілів, зокрема 10 — з важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Світлодарська дуга. Вчора на цих рубежах сталося до 10 ворожих обстрілів, зокрема два мінометних. Противник порушував режим тиші вранці, вдень і ввечері. Традиційно окупанти активізуються після заходу сонця. Район Горлівки — там вчора було дещо спокійніше. По одному обстрілу відбулося у Зайцевому та Верхньоторецькому. Обидва сталися між 13 та 15 годиною. Другий був мінометним”, — повідомив він.

Як зазначив О.Мотузяник, у районі Авдіївки, як і раніше, дуже неспокійно.

“Перший обстріл почався одразу після опівночі. Він тривав близько 30 хвилин, при цьому було випущено майже 40 мін. Вранці бойові дії продовжилися, і окупанти знову застосовували важке озброєння. А після 16 години почався потужний обстріл з боку противника, що тривав понад 7 годин 30 хвилин. Окрім безперервного вогню з легкого озброєння, по наших позиціях було випущено понад 50 мін”, — сказав він.

Також він додав, що на сусідній позиції під Кам’янкою також сталося два ворожих обстріли, зокрема один мінометний.

“Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося 30 ворожих обстрілів, зокрема 10 — з важкого озброєння”, — повідомив він.

Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли сили АТО з важкого озброєння у Попаснянському районі.

Українські Національні Новини

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