Боевики за сутки выпустили в районе Авдеевки около 90 мин
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 10 — из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Светлодарская дуга. Вчера на этих рубежах произошло до 10 вражеских обстрелов, в том числе два минометных. Противник нарушал режим тишины утром, днем и вечером. Традиционно оккупанты активизируются после захода солнца. Район Горловки - там вчера было несколько спокойнее. По одному обстрелу произошло в Зайцево и Верхнеторецком. Оба произошли между 13 и 15 часами. Второй был минометным", - сообщил он.
Как отметил О.Мотузяник, в районе Авдеевки, по-прежнему очень неспокойно.
"Первый обстрел начался сразу после полуночи. Он длился около 30 минут, при этом было выпущено почти 40 мин. Утром боевые действия продолжились, и оккупанты вновь применяли тяжелое вооружение. А после 16 часов начался мощный обстрел со стороны противника, который длился более 7 часов 30 минут. Кроме непрерывного огня из легкого вооружения, по нашим позициям было выпущено более 50 мин", - сказал он.
Также он добавил, что на соседней позиции под Каменкой также произошло два вражеских обстрелп, в том числе один минометный.
"Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 10 - из тяжелого вооружения", - сообщил он.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли силы АТО из тяжелого вооружения в Попаснянском районе.