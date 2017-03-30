Боевики за сутки выпустили в районе Авдеевки около 90 мин

"Светлодарская дуга. Вчера на этих рубежах произошло до 10 вражеских обстрелов, в том числе два минометных. Противник нарушал режим тишины утром, днем ​​и вечером. Традиционно оккупанты активизируются после захода солнца. Район Горловки - там вчера было несколько спокойнее. По одному обстрелу произошло в Зайцево и Верхнеторецком. Оба произошли между 13 и 15 часами. Второй был минометным", - сообщил он.

Как отметил О.Мотузяник, в районе Авдеевки, по-прежнему очень неспокойно.

"Первый обстрел начался сразу после полуночи. Он длился около 30 минут, при этом было выпущено почти 40 мин. Утром боевые действия продолжились, и оккупанты вновь применяли тяжелое вооружение. А после 16 часов начался мощный обстрел со стороны противника, который длился более 7 часов 30 минут. Кроме непрерывного огня из легкого вооружения, по нашим позициям было выпущено более 50 мин", - сказал он.

Также он добавил, что на соседней позиции под Каменкой также произошло два вражеских обстрелп, в том числе один минометный.

"Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 10 - из тяжелого вооружения", - сообщил он.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли силы АТО из тяжелого вооружения в Попаснянском районе.