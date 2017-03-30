Боевики за сутки выпустили в районе Авдеевки около 90 мин

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42438 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102827 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157562 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116960 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116846 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112769 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104439 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107113 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103603 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Боевики за сутки выпустили в районе Авдеевки около 90 мин

Боевики за сутки выпустили в районе Авдеевки около 90 мин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 10 — из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Светлодарская дуга. Вчера на этих рубежах произошло до 10 вражеских обстрелов, в том числе два минометных. Противник нарушал режим тишины утром, днем ​​и вечером. Традиционно оккупанты активизируются после захода солнца. Район Горловки - там вчера было несколько спокойнее. По одному обстрелу произошло в Зайцево и Верхнеторецком. Оба произошли между 13 и 15 часами. Второй был минометным", - сообщил он.

Как отметил О.Мотузяник, в районе Авдеевки, по-прежнему очень неспокойно.

"Первый обстрел начался сразу после полуночи. Он длился около 30 минут, при этом было выпущено почти 40 мин. Утром боевые действия продолжились, и оккупанты вновь применяли тяжелое вооружение. А после 16 часов начался мощный обстрел со стороны противника, который длился более 7 часов 30 минут. Кроме непрерывного огня из легкого вооружения, по нашим позициям было выпущено более 50 мин", - сказал он.

Также он добавил, что на соседней позиции под Каменкой также произошло два вражеских обстрелп, в том числе один минометный.

"Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 10 - из тяжелого вооружения", - сообщил он.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли силы АТО из тяжелого вооружения в Попаснянском районе.

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