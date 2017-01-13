Бойовики за добу 78 разів обстріляли сили АТО, поранено трьох бійців – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 78 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
У повідомленні зазначають, що троє військовослужбовців зазнали поранень.
“На Маріупольському напрямку Російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з мінометів в районі Водяного та Широкиного. Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку, Водяне та Широкине обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці. По Широкиному та Талаківці— снайпер,” — вказали у прес-центрі АТО.
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“На Луганському напрямку — зі 152 міліметрової артилерії — Калиново- Папасну та Новозванівку. Зі 120 міліметрової артилерії — Новозванівку. З 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Золотому, Сентянівці, Новозванівці та Кримському. З гранатометів та стрілецької зброї — по Новозванівці та Новоолександрівці,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів — Луганське, Троїцьке та Зайцеве. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали наші позиції в районі Кам’янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького. По Луганському вогонь вела БМП противника.