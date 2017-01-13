Боевики в сутки 78 раз обстреляли силы АТО, ранены трое бойцов - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 78 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
В сообщении отмечается, что трое военнослужащих получили ранения.
"На Мариупольском направлении русско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций из минометов в районе Водного и Широкино. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино и Талаковке - снайпер ", - указали в пресс-центре АТО.
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"На Луганском направлении - с 152 миллиметровой артиллерии - Калиново- Папасну и Новозвановку. Из 120 миллиметровой артиллерии - Новозвановку. С 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому, Сентяновке, Новозвановке и Крымскому. С гранатометов и стрелкового оружия - по Новозвановке и Новоалександровке ", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Донецком направлении с 120 и 82 миллиметровых минометов - Луганское, Троицкое и Зайцево. С гранатометов и стрелкового оружия обстреливали наши позиции в районе Каменки, Луганского, ЗайцевЗайцево, Авдеевки и Троицкого. По Луганскому огонь вела БМП противника.