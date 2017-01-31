Бойовики за добу 71 раз обстріляли сили АТО, загинуло троє військових – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 71 раз вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Повідомляють про гибель трьох військових, крім того, двадцять поранено і четверо травмовано.
“Найнапруженішою залишається ситуація на Донецькому напрямку в районі Авдіївки. Тут російсько-окупаційні війська застосовували 152 та 122 міліметрову артилерію, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Також, з тих де видів озброєння російсько-окупаційні війська багаторазово обстрілювали Зайцеве, Троїцьке, Кам’янку, Новотроїцьке Луганське, Невельське та Опитне. По Піскам та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки,” — вказали у прес-центрі АТО.
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“На Маріупольському напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії загарбники вели вогонь по Водяному та Красногорівці. З мінометів різних калібрів обстрілювали Новотроїцьке, Красногорівку, Новогригорівку, Талаківку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї — Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Гнутове, Широкине та Водяне. По Новогригорівці вела вогонь БМП противника,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Луганському напрямку з мінометів обстріляно Троїцьке, Попасну Новоолександрівку. З гранатометів — Новозванівку та Станицю Луганську.
Нагадаємо, перший заступник голови Донецької ВГА Євген Вілінський заявив, що найближчим часом в Авдіївці запустять потужний генератор для забезпечення міста теплом.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів.
Раніше повідомлялося, що Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці.
Нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.