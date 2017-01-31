Боевики за сутки 71 раз обстреляли силы АТО, погибло трое военных - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 71 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
Сообщают о гибели трех военных, кроме того, двадцать ранены и четверо травмированы.
"Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки. Здесь российско-оккупационные войска применяли 152 и 122 миллиметровую артиллерию, 120 и 82 миллиметровые минометы, гранатометы и стрелкового оружия. Также, с таких же видов вооружения российско-оккупационные войска многократно обстреливали Зайцево, Троицкое, Каменку, Новотроицкое Луганское, Невельске и Опытное. По Пескам и Авдеевке течение дня огонь вели танки", - указали в пресс-центре АТО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: П.Жебривский сообщил о ситуации в Авдеевке: объявлено чрезвычайное положение
"На Мариупольском направлении с 152 и 122 миллиметровой артиллерии захватчики вели огонь по Водяному и Красногоровке. С минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. С гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковка, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП противника", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Луганском направлении из минометов обстреляли Троицкое, Попасную, Новоалександровку. С гранатометов - Новозвановку и Станицу Луганскую.
Напомним, первый заместитель председателя Донецкой ВГА Евгений Вилинский заявил, что в ближайшее время в Авдеевке запустят мощный генератор для обеспечения города теплом.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов.
Ранее сообщалось, что Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.
Напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и существует угроза гуманитарной катастрофы.