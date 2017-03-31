Бойовики за добу 69 разів обстріляли сили АТО – штаб

Повідомляють, що за минулу добу дев’ять наших захисників отримали поранення, чотири — бойове травмування. Двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули.

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“Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок. Тут найгарячіше було в районі Луганського, захисників якого російсько-терористичні підрозділи обстрілювали з артилерії калібру 122мм, мінометів калібру 120мм та 82, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. З мінометів калібру 120мм і 82мм ворог накривав вогнем позиції поблизу Троїцького та Кам’янки. Танк обстрілював захисників Авдіївки, а БМП противника била по опорних пунктах наших військ в районі Опитного. З гранатометів ворог гатив по позиціям поблизу Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів намагався поцілити в захисників Невельського,” — вказали у прес-центрі АТО.

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“На Маріупольському напрямку, з 82мм мінометів ворог обстрілював наші позиції в районі Марїнки, Красногорівки та Павлополя, БМП противника накривала вогнем захисників Марїнки та Широкиного. З гранатометів та великокаліберних кулеметів російсько-терористичні підрозділи вели вогонь поблизу Водяного, Павлополя, Марїнки та Красногорівки. Снайпери противника активізувалися поблизу Новотроїцького,” — додали в штабі.

Зазначають, що на Луганському напрямку опорні пункти поблизу Троїцького ворог обстрілював з мінометів калібру 120мм, а з мінометів калібру 82мм бив по наших позиціях під Новоолександрівкою. Гранатомети різних систем гатили по захисниках Станиці Луганської, Троїцького, Валуйського, Попасної та Новозванівки. Великокаліберні кулемети обстрілювали наших воїнів в районі Валуйського.

Зважаючи на серйозну вогневу активність противника, українські військовослужбовці неодноразово відкривали вогонь у відповідь.