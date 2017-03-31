Боевики в сутки 69 раз обстреляли силы АТО - штаб

Сообщают, что за минувшие сутки девять наших защитников получили ранения, четыре - боевое травмирования. Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли.

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"Эпицентром огневого противостояния остается Донецкий направление. Здесь горячее было в районе Луганского, защитников которого российско-террористические подразделения обстреливали из артиллерии калибра 122мм, минометов калибра 120 мм и 82, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. С минометов калибра 120 мм и 82мм враг накрывал огнем позиции вблизи Троицкого и Каменки. Танк обстреливал защитников Авдеевки, а БМП противника била по опорным пунктам наших войск в районе опытно. С гранатометов враг бил по позициям вблизи зайцев, а из крупнокалиберных пулеметов пытался попасть в защитников Невельского ", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Мариупольском направлении, с 82мм минометов враг обстреливал наши позиции в районе Маринкы, Красногоровки и Павлополь, БМП противника накрывала огнем защитников Маринкы и Широкино. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российско-террористические подразделения вели огонь вблизи Водяного, Павлополь, Маринкы и Красногоровки. Снайперы противника активизировались вблизи Новотроицкого ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении опорные пункты вблизи Троицкого враг обстреливал из минометов калибра 120 мм, а из минометов калибра 82мм бил по нашим позициям под Новоалександровка. Гранатометы различных систем били по защитниках Станицы Луганской, Троицкого, Валуйского, Попасной и Новозвановка. Крупнокалиберные пулеметы обстреливали наших воинов в районе Валуйского.

Несмотря на серьезную огневую активность противника, украинские военнослужащие неоднократно открывали огонь.