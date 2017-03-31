Боевики в сутки 69 раз обстреляли силы АТО - штаб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42411 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102819 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157542 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116954 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116841 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112766 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104437 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107112 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103602 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153888 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики в сутки 69 раз обстреляли силы АТО - штаб

Боевики в сутки 69 раз обстреляли силы АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 8546 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 69 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Сообщают, что за минувшие сутки девять наших защитников получили ранения, четыре - боевое травмирования. Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли.

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"Эпицентром огневого противостояния остается Донецкий направление. Здесь горячее было в районе Луганского, защитников которого российско-террористические подразделения обстреливали из артиллерии калибра 122мм, минометов калибра 120 мм и 82, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. С минометов калибра 120 мм и 82мм враг накрывал огнем позиции вблизи Троицкого и Каменки. Танк обстреливал защитников Авдеевки, а БМП противника била по опорным пунктам наших войск в районе опытно. С гранатометов враг бил по позициям вблизи зайцев, а из крупнокалиберных пулеметов пытался попасть в защитников Невельского ", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Мариупольском направлении, с 82мм минометов враг обстреливал наши позиции в районе Маринкы, Красногоровки и Павлополь, БМП противника накрывала огнем защитников Маринкы и Широкино. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российско-террористические подразделения вели огонь вблизи Водяного, Павлополь, Маринкы и Красногоровки. Снайперы противника активизировались вблизи Новотроицкого ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении опорные пункты вблизи Троицкого враг обстреливал из минометов калибра 120 мм, а из минометов калибра 82мм бил по нашим позициям под Новоалександровка. Гранатометы различных систем били по защитниках Станицы Луганской, Троицкого, Валуйского, Попасной и Новозвановка. Крупнокалиберные пулеметы обстреливали наших воинов в районе Валуйского.

Несмотря на серьезную огневую активность противника, украинские военнослужащие неоднократно открывали огонь.

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