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Бойовики за добу 65 разів обстріляли сили АТО – штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 65 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.

Зазначають, що за минулу добу троє українських захисників загинули, ще четверо — отримали поранення.

“На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм, озброєння БТР, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав наші опорні пункти поблизу Пісків. 120-міліметрові міномети застосував в районі Опитного та Луганського. По захисниках Авдіївки та Кам’янки бив з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По оборонцях шахти „Бутівка“ відкривав вогонь з мінометів калібру 82-мм. З озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів противник гатив по наших воїнах в районі Троїцького та Зайцевого, а позиції під Новгородським обстріляв з кулеметів та зенітної установки ЗУ-23-2. Озброєння БМП ворог застосував поруч Верхньоторецького. Поблизу Авдіївки та Новгородського активно діяли снайпери противника,” — вказали у прес-центрі АТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двоє військових загинули в зоні АТО — штаб

“На Приморському напрямку зі 120-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів ворог вів вогонь по наших позиціях під Новотроїцьким. Морських піхотинців поруч Водяного та Гнутового накривав вогнем мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а проти захисників Мар’їнки застосував 82-міліметрові міномети. По опорних пунктах у районі Красногорівки бив з гранатометів та кулеметів великих калібрів, а поруч Широкиного та Павлополя — з гранатометів та стрілецької зброї. Проти морських піхотинців під Водяним та Широкиним ворог застосував також озброєння БМП. Під Новотроїцьким активність проявляли ворожі снайпери,” — додали в штабі.

Зазначають, що на Луганському напрямку, вогнем артилерійських систем калібру 122-мм, зенітних установок ЗУ-23-2, озброєння БТР та протитанкових гранатометів підрозділи російсько-окупаційних військ накривали наші опорні пункти поблизу Новоолександрівки. Міномети калібру 82-мм противник застосував у районі населеного пункту Жовте, а з гранатометів різних систем обстріляв наші позиції поблизу Кримського та Попасної. З великокаліберних кулеметів та озброєння БТР ворог гатив по захисниках Новозванівки.

У штабі також додали, що в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

 

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