Боевики в сутки 65 раз обстреляли силы АТО - штаб

Отмечают, что за минувшие сутки трое украинских защитников погибли, еще четверо - получили ранения.

"На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм, вооружение БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал наши опорные пункты вблизи Песков. 120-миллиметровые минометы применил в районе опытно и Луганского. По защитниках Авдеевки и Каменки бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитника шахты "Бутовка" открывал огонь из минометов калибра 82-мм. Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по нашим воинам в районе Троицкого и зайцев, а позиции под Новгородским обстрелял из пулеметов и зенитной установки ЗУ-23-2. Вооружение БМП враг применил рядом Верхнеторецком. Вблизи Авдеевки и Новгородского активно действовали снайперы противника," - указали в пресс-центре АТО.

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"На Приморском направлении с 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг вел огонь по нашим позициям в Новотроицком. Морских пехотинцев рядом Водяного и Гнутово накрывал огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а против защитников Марьинки применил 82-миллиметровые минометы. По опорным пунктам в районе Красногоровки бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а рядом Широкино и Павлополь - из гранатометов и стрелкового оружия. Против морских пехотинцев под Водяным и Широкино враг применил также вооружения БМП. Во Новотроицким активность проявляли вражеские снайперы," - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, огнем артиллерийских систем калибра 122-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружение БТР и противотанковых гранатометов подразделения российско-оккупационных войск накрывали наши опорные пункты вблизи Новоалександровки. Минометы калибра 82-мм противник применил в районе населенного пункта Желтое, а из гранатометов различных систем обстрелял наши позиции вблизи Крымского и Попасной. С крупнокалиберных пулеметов и вооружение БТР враг бил по защитниках Новозвановка.

В штабе также добавили, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.