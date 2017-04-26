Боевики в сутки 65 раз обстреляли силы АТО - штаб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16217 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76489 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138995 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110499 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112486 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109885 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102255 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106388 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103069 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Боевики в сутки 65 раз обстреляли силы АТО - штаб

Боевики в сутки 65 раз обстреляли силы АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 8570 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 65 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Отмечают, что за минувшие сутки трое украинских защитников погибли, еще четверо - получили ранения.

"На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм, вооружение БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал наши опорные пункты вблизи Песков. 120-миллиметровые минометы применил в районе опытно и Луганского. По защитниках Авдеевки и Каменки бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитника шахты "Бутовка" открывал огонь из минометов калибра 82-мм. Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по нашим воинам в районе Троицкого и зайцев, а позиции под Новгородским обстрелял из пулеметов и зенитной установки ЗУ-23-2. Вооружение БМП враг применил рядом Верхнеторецком. Вблизи Авдеевки и Новгородского активно действовали снайперы противника," - указали в пресс-центре АТО.

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"На Приморском направлении с 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг вел огонь по нашим позициям в Новотроицком. Морских пехотинцев рядом Водяного и Гнутово накрывал огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а против защитников Марьинки применил 82-миллиметровые минометы. По опорным пунктам в районе Красногоровки бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а рядом Широкино и Павлополь - из гранатометов и стрелкового оружия. Против морских пехотинцев под Водяным и Широкино враг применил также вооружения БМП. Во Новотроицким активность проявляли вражеские снайперы," - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, огнем артиллерийских систем калибра 122-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружение БТР и противотанковых гранатометов подразделения российско-оккупационных войск накрывали наши опорные пункты вблизи Новоалександровки. Минометы калибра 82-мм противник применил в районе населенного пункта Желтое, а из гранатометов различных систем обстрелял наши позиции вблизи Крымского и Попасной. С крупнокалиберных пулеметов и вооружение БТР враг бил по защитниках Новозвановка.

В штабе также добавили, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.

 

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