Бойовики за добу 52 рази обстріляли сили АТО – штаб

Зазначають, що за минулу добу троє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

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“На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП та гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник накривав позиції морських піхотинців у районі Водяного. З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП та гранатометів різних систем гатив по опорних пунктах поруч Мар’їнки. З мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї ворог бив по позиціях поблизу Гнутового. Зхисників Широкиного обстрілював з озброєння БТР, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а оборонців Новотроїцького — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. По позиціях у районах населених пунктів Павлопіль та Красногорівка противник вів вогонь з гранатометів і кулеметів великих калібрів, а по опорних пунктах поблизу Новоселівки Другої — зі стрілецької зброї. Поблизу Павлополя та Мар’їнки діяли ворожі снайпери,” — вказали у прес-центрі АТО.

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“На Донецькому напрямку, по позиціях поруч Авдіївки ворог гатив з артилерії калібру 122-мм, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Миронівського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Зайцевого та Камянки противник застосував 82-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а по захисниках Верхньоторецького — озброєння БМП та кулемети великих калібрів. По позиціях в районі населеного пункту Піски противник вів вогонь з протитанкових гранатометів,” — додали в штабі.

Зазначають, що на Луганському напрямку, підрозділи російсько-окупаційних військ з мінометів калібру 120-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї гатили по позиціях поруч Кримського. По опорних пунктах поблизу Катеринівки противник вів вогонь з 82-міліметрових мінометів та гранатометів. Оборонців станиці Луганської та Сизого ворог обстрілював з гранатометів різних систем, а захисників Валуйського — зі стрілецької зброї.

У штабі також додали, що в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.