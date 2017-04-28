Боевики в сутки 52 раза обстреляли силы АТО - штаб

Отмечают, что за минувшие сутки трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из главарей террористов "ДНР" осужден на 15 лет

"На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции морских пехотинцев в районе Водяного. С 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем бил по опорным пунктам рядом Марьинки. С минометов калибра 120-мм, вооружение БМП, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия враг бил по позициям вблизи Гнутово. Зхисникив Широкино обстреливал с вооружения БТР, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Красногоровка противник вел огонь из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорным пунктам вблизи Новоселовка Вторая - из стрелкового оружия. Вблизи Павлополь и Марьинки действовали вражеские снайперы ", - указали в пресс-центре АТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Организатора сепаратистских референдума приговорили к пяти годам в Донецкой области

"На Донецком направлении, по позициям рядом Авдеевки враг бил из артиллерии калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Мироновского враг вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитника Зайцева и Каменки противник применил 82-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а по защитникам Верхнеторецком - вооружение БМП и пулеметы крупных калибров. По позициям в районе населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых гранатометов ", - добавили в штабе.

Отмечают, что на Луганском направлении, подразделения российско-оккупационных войск из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по позициям рядом Крымского. По опорным пунктам вблизи Катериновки противник вел огонь из 82-миллиметровых минометов и гранатометов. Защитников станицы Луганской и Сизого враг обстреливал из гранатометов различных систем, а защитников Валуйского - из стрелкового оружия.

В штабе также добавили, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.