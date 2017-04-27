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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Бойовики за добу 47 разів обстріляли сили АТО – штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 47 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.

Бойовики за добу 47 разів обстріляли сили АТО – штаб

Зазначають, що за минулу добу один український воїн загинув, ще шестеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

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“На Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП та БТР, гранатометів та стрілецької зброї противник бив по позиціях поруч Широкиного. З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по опорних пунктах поблизу населеного пункту Водяне. Міномети калібру 82-мм противник застосував по позиціях наших військ поруч Березового. Захисників Мар’їнки ворог обстрілював з озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї, а оборонців Красногорівки, Новотроїцького та Павлополя — з гранатометів та стрілецької зброї. Позиції поруч населеного пункту Гнутове противник обстрілював з кулеметів великого калібру, а опорні пункти поблизу Чермалика — зі стрілецької зброї. У районі Мар’їнки діяли ворожі снайпери,” — вказали у прес-центрі АТО.

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“На Донецькому напрямку, по позиціях поблизу Троїцького противник гатив з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та стрілецької зброї. Міномети калібру 82-мм, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю ворог застосовував по опорних пунктах поруч Верхньоторецького. По оборонцях Авдіївки противник вів вогонь з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а захисників населеного пункту Піски обстрілював з гранатометів та кулеметів великого калібру. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог бив по позиціях поруч Майорська та Новгородського. Також під Новгородським діяли ворожі снайпери.

Зазначають, що на Луганському напрямку, з мінометів калібру 120-мм, протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по опорних пунктах поблизу Новоолександрівки. Вогнем мінометів калібру 120-мм ворог накривав позиції поруч населеного пункту Попасна, а з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах у районі Троїцького. Оборонців Новозванівки противник обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, а захисників Станиці Луганської — з гранатометів та стрілецької зброї,” — додали в штабі.

У штабі також додали, що в окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

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