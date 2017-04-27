Боевики за сутки 47 раз обстреляли силы АТО - штаб

Отмечают, что за минувшие сутки один украинский воин погиб, еще шестеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

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"На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия противник бил по позициям рядом Широкино. С 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам вблизи населенного пункта Водяное. Минометы калибра 82-мм противник применил по позициям наших войск рядом Березовой. Защитников Марьинки враг обстреливал из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия, а защитников Красногоровки, Новотроицкого и Павлополь - из гранатометов и стрелкового оружия. Позиции рядом населенного пункта Гнутово противник обстреливал из пулеметов крупного калибра, а опорные пункты вблизи Чермалык - из стрелкового оружия. В районе Марьинки действовали вражеские снайперы ", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Донецком направлении, по позициям вблизи Троицкого противник бил из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия. Минометы калибра 82-мм, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам рядом Верхнеторецком. По защитника Авдеевки противник вел огонь из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников населенного пункта Пески обстреливал из гранатометов и пулеметов крупного калибра. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг бил по позициям рядом Майорская и Новгородского. Также во Новгородским действовали вражеские снайперы.

Отмечают, что на Луганском направлении, из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра подразделения российско-оккупационных войск били по опорным пунктам вблизи Новоалександровки. Огнем минометов калибра 120-мм враг накрывал позиции рядом населенного пункта Попасная, а с 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам в районе Троицкого. Защитников Новозвановка противник обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а защитников Станицы Луганской - из гранатометов и стрелкового оружия ", - добавили в штабе.

В штабе также добавили, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.