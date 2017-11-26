Бойовики за добу 4 рази обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Російсько-окупаційні війська протягом дня продовжували обстріли позицій сил АТО, від опівночі, російсько-окупаційні війська 4 рази порушили перемир’я, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
"На Луганському напрямку противник вів вогонь із мінометів калібру 82-мм поблизу Трьохізбенки, а зі стрілецької зброї турбував оборонців Золотого.
На Донецькому напрямку, як і очікував штаб АТО (ми про це повідомляли ще до обіду), збройні провокації російських найманців відбулися у районі Верхньоторецького. Тут бойовики обстрілювали наші оборонні укріплення з 82-мм мінометів та гранатометів," - йдеться в повідомленні.
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Також в АТО додали, що на Приазов’ї по оборонцях Гнутового противник вів вогонь із зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також поблизу Авдіївки зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями.