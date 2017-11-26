Бойовики за добу 4 рази обстріляли сили АТО – штаб

"На Луганському напрямку противник вів вогонь із мінометів калібру 82-мм поблизу Трьохізбенки, а зі стрілецької зброї турбував оборонців Золотого.

На Донецькому напрямку, як і очікував штаб АТО (ми про це повідомляли ще до обіду), збройні провокації російських найманців відбулися у районі Верхньоторецького. Тут бойовики обстрілювали наші оборонні укріплення з 82-мм мінометів та гранатометів," - йдеться в повідомленні.

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Також в АТО додали, що на Приазов’ї по оборонцях Гнутового противник вів вогонь із зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також поблизу Авдіївки зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями.