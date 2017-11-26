Боевики в сутки 4 раза обстреляли силы АТО - штаб

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 2503 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 2249 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 21775 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 36684 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 104070 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111978 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133443 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107171 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108630 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113279 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

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Боевики в сутки 4 раза обстреляли силы АТО - штаб

Боевики в сутки 4 раза обстреляли силы АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 13110 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Российско-оккупационные войска в течение дня продолжали обстрелы позиций сил АТО, от полуночи, российско-оккупационные войска 4 раза нарушили перемирие, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

"На Луганском направлении противник вел огонь из минометов калибра 82-мм вблизи Трехизбенка, а из стрелкового оружия беспокоил защитников Золотого.

На Донецком направлении, как и ожидал штаб АТО (мы об этом сообщали еще до обеда), вооруженные провокации российских наемников состоялись в районе Верхнеторецком. Здесь боевики обстреливали наши оборонительные укрепления с 82-мм минометов и гранатометов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меры безопасности усилили в АТО

Также в АТО добавили, что на Приазовье по защитникам Гнутово противник вел огонь из зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также поблизости Авдеевки зафиксировано пролет вражеского БПЛА, запрещенного минского договоренностями.

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