Боевики в сутки 4 раза обстреляли силы АТО - штаб

"На Луганском направлении противник вел огонь из минометов калибра 82-мм вблизи Трехизбенка, а из стрелкового оружия беспокоил защитников Золотого.

На Донецком направлении, как и ожидал штаб АТО (мы об этом сообщали еще до обеда), вооруженные провокации российских наемников состоялись в районе Верхнеторецком. Здесь боевики обстреливали наши оборонительные укрепления с 82-мм минометов и гранатометов", - говорится в сообщении.

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Также в АТО добавили, что на Приазовье по защитникам Гнутово противник вел огонь из зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также поблизости Авдеевки зафиксировано пролет вражеского БПЛА, запрещенного минского договоренностями.