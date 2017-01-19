Бойовики за добу 37 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 37 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
У повідомленні зазначають, що двоє військовослужбовців зазнали поранень.
“З мінометів окупанти обстрілювали Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї — Славне, Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. По Широкиному — БМП противника,” — вказали у прес-центрі АТО.
“На Луганському напрямку з мінометів калібру 120-міліметрів російсько-окупаційні війська обстрілювали Новоолександрівку та Троїцьке. З 82-міліметрових мінометів — Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї — Станицю Луганську та Новозванівку. По Новозванівці також вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Донецькому напрямку — з гранатометів та стрілецької зброї обстріляно наші позиції в районі Зайцевого та Авдіївки.