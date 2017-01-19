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Боевики за сутки 37 раз обстреляли силы АТО - штаб

Боевики за сутки 37 раз обстреляли силы АТО - штаб

Киев • УНН

 • 8427 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 37 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

В сообщении отмечается, что двое военнослужащих получили ранения.

"С минометов оккупанты обстреливали Талаковку. С гранатометов и стрелкового оружия - Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер. По Широкино - БМП противника", - отметили в пресс-центре АТО.

"На Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров российско-оккупационные войска обстреливали Новоалександровку и Троицкое. С 82-миллиметровых минометов - Новозвановку. С гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов", - добавили в штабе.

Отмечается, что на Донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции в районе Зайцевое и Авдеевки.

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