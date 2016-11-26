Бойовики за добу 37 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 37 обстрілів українських позицій. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“На Маріупольському напрямку зі 152-міліметрової артилерії вони обстріляли Широкине. З мінометів, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї — Талаківку, Мар’їнку, Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Лебединське, Гнутове, Степне та Водяне,” — зазначили у прес-центрі АТО.
“На Донецькому напрямку зі 122-мм артилерії бойовики обстріляли Авдіївку, а з озброєння БМП, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї — Луганське,” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Троїцькому, а по Новоолександрівці та Кримському стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.