Боевики за сутки 37 раз обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 37 обстрелов украинских позиций. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
"На Мариупольском направлении с 152-миллиметровой артиллерии они обстреляли Широкино. С минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия - Талаковку, Марьинку, Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Лебединское, Гнутово, Степное и Водяное ", - отметили в пресс-центре АТО.
"На Донецком направлении с 122-мм артиллерии боевики обстреляли Авдеевку, а из вооружения БМП, минометов, гранатометов и стрелкового оружия - Луганское", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Луганском направлении с 120-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Троицкому, а по Новоалександровке и Крымскому стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.