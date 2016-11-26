Боевики за сутки 37 раз обстреляли силы АТО - штаб

"На Мариупольском направлении с 152-миллиметровой артиллерии они обстреляли Широкино. С минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия - Талаковку, Марьинку, Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Лебединское, Гнутово, Степное и Водяное ", - отметили в пресс-центре АТО.

"На Донецком направлении с 122-мм артиллерии боевики обстреляли Авдеевку, а из вооружения БМП, минометов, гранатометов и стрелкового оружия - Луганское", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении с 120-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Троицкому, а по Новоалександровке и Крымскому стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.