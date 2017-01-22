Бойовики за добу 33 рази обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 33 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“На Маріупольському напрямку, використовуючи міномети, російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Лебединському, Гранітному, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному. По Лебединському вогонь вів і снайпер,” — вказали у прес-центрі АТО.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через ДТП в Маріуполі загинув військовий, другий військовослужбовець у важкому стані
“На Донецькому напрямку — з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Авдіївку, Зайцеве та Новгородське,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Луганському — з мінометів —Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї — Новоолександрівку, Валуйське, та Новозванівку.
Як повідомляв УНН, у Генштабі підтримали наміри ОБСЄ щодо цілодобового спостереження в зоні АТО.