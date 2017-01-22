Боевики за сутки 33 раза обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 33 раза вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
"На Мариупольском направлении, используя минометы, российско-оккупационные войска обстреливали Водяное. С гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому огонь вел и снайпер", - указали в пресс-центре АТО.
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"На Донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Луганском - из минометов Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку, Валуйское, и Новозвановку.
Как сообщал УНН, в Генштабе поддержали намерения ОБСЕ по круглосуточного наблюдения в зоне АТО.