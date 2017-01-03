Бойовики за добу 32 рази обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“На Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП обстріляли Широкине. З 82-міліметрових мінометів — Широкине та Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї — Павлопіль, Широкине, Мар’їнку, Гнутове та Лебединське. По Гнутовому вогонь вів і снайпер, біля Талаківки бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів,” — зазначили у прес-центрі АТО.
“На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, Лобачеве та Станицю Луганську,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Донецькому — Луганське, Північне, Авдіївку, Троїцьке та Зайцеве.
Нагадаємо, через необережне поводження зі зброєю загинуло двоє військових та ще двоє зазнали поранень.